Власти Украины впервые признали разжигание ненависти к "неправильным" гражданам

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признал, что высказывания телеведущего Остапа Дроздова о зрителях закрытых независимых телеканалов "112", NewsOne и Zik являются разжиганием ненависти.

Напомним, на днях YouTube по запросу киевских властей заблокировал неугодные им каналы. В феврале каналы были закрыты на Украине. Тогда же Дроздов, который не скрывает своей патологической русофобии, заявил, что эти популярные каналы смотрят "имбицилы", "одноклеточные" и "гражданские крысы". А "старые бабы" должны не телевизор смотреть, а лепить вареники для украинских боевиков. Он регулярно выступает со своими тирадами, последними словами обзывая и жителей Донбасса, и "переселенцев", которые бежали на Украину. Последних он на днях обвинил в том, что они не ассимилируются среди "правильных" украинцев.

"Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", - заявил русофоб.

В 2019 году на него даже завели уголовное дело, правда, оно так и не сдвинулось с мертвой точки.

Решение Нацсовета неожиданное. Власти неохотно, но признали, что в республике разжигается ненависть к "неполноценным" гражданам. Правда, никаких последствий это, скорее всего, иметь не будет. Дроздов уже сотни раз высказывался в таком тоне. В этот раз Нацсовет отреагировал только после депутатского запроса, да и то о зрителях закрытых каналов. Его высказывания о жителях Донбасса властями одобряются.

Само же заключение Нацсовета написано так, что Дроздова можно и оправдать, поскольку "высказывания... имеют признаки опосредованного призыва к разжиганию ненависти и вражды к части граждан украинского общества", но это "имеет значительный потенциал угрозы нарушения общественного порядка и национальной безопасности в условиях агрессии России против Украины". То есть даже сюда приплели "агрессию России". К тому же заключение можно толковать и так: делить граждан на полноценных и неполноценных нельзя только из-за России, а вообще можно. Обращает на себя внимание и слово "опосредованного", в то время как Дроздов делал это прямо и открыто.

Ранее этот Дроздов заявил, что русскоязычные граждане республики "должны исчезнуть как вид" или уехать. Он также говорил, что "ненавидит Украину из-за придурков, которые тут живут". В том числе президента Владимира Зеленского он назвал "отрыжкой советской эпохи".