В Нижневартовске подвели первые итоги раздельного сбора мусора

В Нижневартовске подвели предварительные итоги реализации в городе пилотного проекта по внедрению раздельного (двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных отходов. Администрация и регоператор по обращению с ТКО – АО "Югра-Экология" в качестве экспериментальных площадок выбраны микрорайоны города №1 и №2 и дом №44 по улице Нефтяников в квартале Молодёжном, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Проект реализуют с помощью окружного департамента промышленности при участии регоператора, управляющих компаний в рамках утверждённой "дорожной карты", определяющей основные его направления и этапы. Основная цель проекта – определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов по группам на "сухие" и "влажные" в жилом фонде города и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов.

Всего в эксперименте задействовано 72 дома, в которых живут 15 тыс. вартовчан, 150 контейнеров, из них 78 – для накопления смешанных (сухих) отходов, 72 – для влажных (органических) отходов. Для чистоты эксперимента и получения высоких результатов жителям экспериментальных микрорайонов необходимо разделять отходы по группам и складировать сухие отходы в контейнеры с желтой маркировкой, влажные (органические) отходы – в контейнеры с серой маркировкой.

Отходы от экспериментальных микрорайонов вывозят двумя разными мусоровозами по установленному графику на специальный комплекс, где он подлежит учёту по фракциям. После обработки фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, остальные отходы размещаются на полигоне посёлка Высокий (ООО "ЖКАП").

Процент отбора полезных фракций на начальном этапе в январе 2021 г. составил 3,60% (3,34 т) из контейнеров со смешанными сухими отходами и 2,01% (2,31 т) из контейнеров с влажными (органическими) отходами. Аналогичный показатель в марте – 6,4% (5,93 т) и 4,4% (5,41 т). Таким образом, с начала эксперимента увеличился процент отбора полезных компонентов из контейнеров для смешанных сухих отходов на 2,8%, из контейнеров для влажных (органических) отходов – на 2,4%. Всего с пилотных площадок с начала эксперимента (январь-март 2021 года) отобрано 25,7 т отходов, содержащих полезные фракции, из них 14,7 т – бумага, 9,9 т – пластик, 1,1 т – металл.

Напомним, во время масштабного пресс-тура XVII акции "Спасти и сохранить" журналистам во время посещения мусоросортировочного комплекса в Нижневартовске показали скамейки, которые делают из мусора.