Навальный будет участвовать в апелляционном рассмотрении дела о клевете на ветерана

Алексей Навальный хочет лично присутствовать на рассмотрении апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Дело будет рассматриваться в четверг, 29 апреля, в Бабушкинском суде Москвы, передает РИА Новости. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, защита просила устроить личное участие основателя ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов) в заседании суда. Но, скорее всего, Навального в Москву не повезут, а предоставят возможность видеосвязи, которая тоже считается личным присутствием. Навальный будет участвовать в заседании, если врачи, наблюдающие за его состоянием, сочтут это возможным.

Напомним, Алексей Навальный был осужден по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тыс. больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным. Ни одна из сторон не была удовлетворена решением суда, были поданы апелляционные жалобы.