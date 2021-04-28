28 Апреля 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Навальный будет участвовать в апелляционном рассмотрении дела о клевете на ветерана

Алексей Навальный хочет лично присутствовать на рассмотрении апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Дело будет рассматриваться в четверг, 29 апреля, в Бабушкинском суде Москвы, передает РИА Новости. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, защита просила устроить личное участие основателя ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов) в заседании суда. Но, скорее всего, Навального в Москву не повезут, а предоставят возможность видеосвязи, которая тоже считается личным присутствием. Навальный будет участвовать в заседании, если врачи, наблюдающие за его состоянием, сочтут это возможным.

Напомним, Алексей Навальный был осужден по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тыс. больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным. Ни одна из сторон не была удовлетворена решением суда, были поданы апелляционные жалобы.

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Навальный будет участвовать в апелляционном рассмотрении дела о клевете на ветерана

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Теги: алексей навальный, бабушкинский суд, ветеран, клевета, апелляция



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