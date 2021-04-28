28 Апреля 2021
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Проект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге (2021) | Фото: Администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга одобрил проект строительства "Уральского Диснейленда"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, где через 20 лет должен вырасти "Уральский Диснейленд". Работы на площади в 94 га на Полевском тракте возле Горного Щита будут проводиться силами совладельца завода "ЭМА" Андреем Калетиным, передает "Ъ" со ссылкой на слова бизнесмена. По его утверждению, строительство стартует уже летом, а всего через три года запланирован запуск первой очереди.

Напомним, что на площади парка разместится 10 американских горок и 100-120 аттракционов и тематических площадок. Предполагается, что по окончании всех работ "Уральский Диснейленд" будет принимать до 11 тыс. человек в день летом и около 10 тыс. – зимой. Всего в год парк примет около 3 млн посетителей. При этом, владельцам авто не нужно беспокоится о том, где оставить свою машину: специально для них в проекте предусмотрен паркинг на 3 тыс. 250 мест и 112 автобусов.

О том как будет выглядеть парк и чего ожидать жителям уральской столицы и всего региона, читайте в материале Накануне.RU.

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Мэр Екатеринбурга одобрил проект строительства "Уральского Диснейленда"

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Теги: Екатеринбург, Диснейленд, строительство, постановление, проект



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