Мэр Екатеринбурга одобрил проект строительства "Уральского Диснейленда"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, где через 20 лет должен вырасти "Уральский Диснейленд". Работы на площади в 94 га на Полевском тракте возле Горного Щита будут проводиться силами совладельца завода "ЭМА" Андреем Калетиным, передает "Ъ" со ссылкой на слова бизнесмена. По его утверждению, строительство стартует уже летом, а всего через три года запланирован запуск первой очереди.

Напомним, что на площади парка разместится 10 американских горок и 100-120 аттракционов и тематических площадок. Предполагается, что по окончании всех работ "Уральский Диснейленд" будет принимать до 11 тыс. человек в день летом и около 10 тыс. – зимой. Всего в год парк примет около 3 млн посетителей. При этом, владельцам авто не нужно беспокоится о том, где оставить свою машину: специально для них в проекте предусмотрен паркинг на 3 тыс. 250 мест и 112 автобусов.

О том как будет выглядеть парк и чего ожидать жителям уральской столицы и всего региона, читайте в материале Накануне.RU.