В Челябинске полиция через суд требует взыскать с организаторов несанкционированных шествий 2,1 млн рублей

ГУ МВД по Челябинской области требует через суд взыскать с организаторов несанкционированных шествий ущерб в размере 2,1 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск подан в Центральный районный суд. Ответчиками выступают Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являются организаторами незаконных шествий 23 и 31 января. 26 апреля суд оставил иск без движения.

"В связи с организацией ответчиками несогласованного публичного мероприятия в Челябинске 23 и 31 января 2021 года с большим количеством участников, ГУ МВД по Челябинской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе, дополнительный личный состав в их нерабочее время", - говорится в иске, который опубликовала активистка Валентина Волкова.

Сумма затрат, по данным истца, составила 2,1 млн руб.

"Согласно сведениям о количестве сотрудников подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, привлеченных к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени для охраны общественного порядка во время проведения несогласованных публичных мероприятий, выплаченной компенсации, сумма затрат составила 2 155 191, 77 рублей", - говорится в документе.

В связи с этим истец просит взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени в размере 2,1 млн руб.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии 31 января были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).