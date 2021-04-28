Роскосмос хочет отправить к Луне корабль с животными

Роскосмос хочет отправить к Луне не только человека, но и животных. Госкорпорация разместила на сайте госзакупок заказ на разработку космического корабля для отправки на спутник Земли.

Речь идет о "космическом комплексе нового поколения "Возврат-МКА-Л" с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны". Предполагается, что корабль должен достичь лунной точки Лагранжа L1. Эта точка, удаленная от центра Земли примерно на 315 тыс. км, по предположениям ученых, могла бы стать идеальным местом для строительства космической пилотируемой орбитальной станции, которая, располагаясь на пути между Землей и Луной, позволила бы легко добраться до Луны с минимальными затратами топлива и стать ключевым узлом грузового потока между Землей и ее спутником.

В этой точке предполагается провести медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами, передает РИА Новости.

О конкретных сроках запуска не сообщается, но к ноябрю 2023 года должен быть определен проектный облик корабля.

Ранее в Роскосмосе рассказывали, что пассажирами биологического спутника "Возврат-МКА" должны стать несколько десятков мышей.