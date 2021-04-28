Розничные сети и поставщики сообщили о росте цен на гречку

Поставщики гречневой крупы, а также розничные торговые сети обеспокоены возможностью повышения цен на этот продукт. По данным "Ведомостей", обеспокоен и Минпромторг: ведомство, якобы, попросило ритейлеров представить более подробную информацию по динамике стоимости этой продукции.

Участники рынка говорят, что поставщики присылают письма, в которых говорится о возможном повышении цен на 7,5-15%. Сети пока не принимают предложений: у многих есть на складах запас круп по старым ценам. Тем не менее, многие начали переговоры или о поэтапном повышении, или о более низкой стоимости, или вообще ищут других поставщиков.

По данным Росстата, гречка и так уже подорожала за год на 36% - до 94,3 руб. за килограмм.

Поставщики говорят, что причиной роста цен является дефицит. На заводах не хватает гречихи. По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, только за неделю (16-23 апреля) гречиха подорожала на 2 тыс. руб. за тонну. Производители постепенно включают в цену рост стоимости удобрений, на хранение и т.д. Отдельный фактор подорожания – экспорт, который в этом году является очень высоким.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.