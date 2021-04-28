Жители Екатеринбурга снова будут летать в Минск прямыми рейсами

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск возвращаются. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта "Кольцово". Первый полет запланирован уже на следующий месяц.

Сейчас жители Урала могут улететь в столицу Белоруссии рейсами "Уральских авиалиний" только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения.

Напомним, что в марте из-за недостаточного спроса среди свердловчан авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла решение закрыть рейс по направлению Екатеринбург – Минск. Вопрос о восстановлении маршрута предполагалось обсудить позже, уже после снятия всех пандемийных ограничений.

Полеты в Минск должны были стартовать еще 11 февраля и осуществляться только раз в неделю - по четвергам. Стоимость билетов составляла бы 10 тыс. 176 руб. (в одну сторону). Позже авиакомпания приняла решение перенести открытие маршрута "Екатеринбург - Минск" на 4 марта и опять же – из-за низкого спроса.