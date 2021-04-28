В Челябинске завершили отопительный сезон

В Челябинске завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

С 28 апреля организации должны обеспечить проведение мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему.

Напомним, в Челябинске отопление отключают при среднесуточной температуре +8 более пяти суток подряд. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура выше восьми градусов наблюдается с 23 апреля.