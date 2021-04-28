В России предложено не применять ограничения по коронавирусу при иммунитете трудового коллектива в 60%

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой отменять меры по сдерживанию COVID-19 на предприятиях, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%.

Предложение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Как отмечается из письма, российское бизнес-сообщество "занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников". По данным союза, ряд промышленных компаний страны уже достиг высокого уровня популяционного иммунитета в своих коллективах, который превысил 60%, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в некоторых регионах России достигает 87%, заявили в Роспотребнадзоре, и это не действие прививок.