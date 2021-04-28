28 Апреля 2021
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Общество В России
вакцинация в УГМК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В России предложено не применять ограничения по коронавирусу при иммунитете трудового коллектива в 60%

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой отменять меры по сдерживанию COVID-19 на предприятиях, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%.

Предложение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Как отмечается из письма, российское бизнес-сообщество "занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников". По данным союза, ряд промышленных компаний страны уже достиг высокого уровня популяционного иммунитета в своих коллективах, который превысил 60%, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в некоторых регионах России достигает 87%, заявили в Роспотребнадзоре, и это не действие прививок.

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В России предложено не применять ограничения по коронавирусу при иммунитете трудового коллектива в 60%

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Теги: коронавирус, предприятия, иммунитет



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