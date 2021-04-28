В Верхнем Тагиле подросток погиб, вдыхая газ из баллончика
23 апреля следователям поступило сообщение о смерти подростка 2008 года рождения в городе Верхний Тагил.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, по предварительным данным, несовершеннолетний мог скончаться от вдыхания газа из баллончика.
В настоящее время проводятся опросы родителей скончавшегося ребенка, его педагогов, знакомых. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.