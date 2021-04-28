На стройплощадке в Екатеринбурге на рабочего упал стеновой блок

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка после сообщения о гибели рабочего.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел на строительной площадке по улице Блюхера. Согласно предварительным данным, днём 26 апреля на стропальщика 1990 года рождения упал блок стеновой опалубки. В результате травмы рабочий погиб на месте.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем, в Магнитогорске машинист крана промышленного предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, из-за чего погиб рабочий.