Привившимся "Спутником V" будут въезжать на Мальдивы без тестов

Власти Мальдивской республики разрешили посещать страну без ПЦР-тестов тем, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V" российского производства.

По данным министерства туризма, для въезда в страну подходит российский препарат, так как он одобрен, по меньшей мере, в России. В качестве подтверждения вакцинации въезжающие должны иметь сертификат о прививке на английском языке, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова якобы поручила Минтрансу разобраться с "Аэрофлотом", который "массово продавал авиабилеты в государства, решение по возобновлению сообщения с которыми правительство еще не приняло".