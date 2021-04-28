28 Апреля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Привившимся "Спутником V" будут въезжать на Мальдивы без тестов

Власти Мальдивской республики разрешили посещать страну без ПЦР-тестов тем, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V" российского производства.

По данным министерства туризма, для въезда в страну подходит российский препарат, так как он одобрен, по меньшей мере, в России. В качестве подтверждения вакцинации въезжающие должны иметь сертификат о прививке на английском языке, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова якобы поручила Минтрансу разобраться с "Аэрофлотом", который "массово продавал авиабилеты в государства, решение по возобновлению сообщения с которыми правительство еще не приняло".

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Привившимся "Спутником V" будут въезжать на Мальдивы без тестов

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Теги: Мальдивы, вакцина, туризм



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