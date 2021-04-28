Российские авиакомпании закончили вывозить туристов из Турции и Танзании

Все вывозные рейсы российскими авиакомпаниями из Танзании завершены.

Кроме того, семь отечественных перевозчиков закончили вывозную программу из Турции. Из Танзании выполнено 12 рейсов, с помощью которых возвращены 4,1 тыс. россиян. Из Турции в Россию перевезли около 8 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров воздержаться от продажи туров в Турцию и Танзанию на даты с вылетом после 1 июня. Она предложила дождаться решения федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.