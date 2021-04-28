28 Апреля 2021
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Встреча в аэропорту, вывозной рейс, туристы, Сургут (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Российские авиакомпании закончили вывозить туристов из Турции и Танзании

Все вывозные рейсы российскими авиакомпаниями из Танзании завершены.

Кроме того, семь отечественных перевозчиков закончили вывозную программу из Турции. Из Танзании выполнено 12 рейсов, с помощью которых возвращены 4,1 тыс. россиян. Из Турции в Россию перевезли около 8 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров воздержаться от продажи туров в Турцию и Танзанию на даты с вылетом после 1 июня. Она предложила дождаться решения федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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Российские авиакомпании закончили вывозить туристов из Турции и Танзании

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Теги: авиакомпании, Турция, Танзания



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