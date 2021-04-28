Власти Бангладеш зарегистрировали "Спутник V"

Бангладеш одобрил вакцину против COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сообщили Накануне.RU в Российском фонде прямых инвестиций, препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре. В РФПИ отмечают, что применение вакцины "поможет спасти жизни множества людей в стране", так как Бангладеш является "одним из наиболее населенных государств Азии"

В настоящее время российская вакцина "Спутник V" одобрена в 62 странах.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), совместно с которым была разработана вакцина "Спутник V", назвали запрет ввоза препарата в Бразилию "политическим решением".