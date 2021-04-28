Лавров заявил, что американские власти отвергли предложение "обнулить" дипломатический конфликт

Сразу после инаугурации избранного президента США Джо Байдена власти России предложили новой американской администрации "обнулить" дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном, который начался еще при Бараке Обаме.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в Белом доме отвергли предложение Москвы, сообщает РИА "Новости".

Ранее МИД России вручил заместителю посла США в Москве ноту, в которой десять сотрудников американского диппредставительства объявляются персонами нон грата и высылаются из страны. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

Лавров: Россия готова принять новые меры в отношении США