28 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров заявил, что американские власти отвергли предложение "обнулить" дипломатический конфликт

Сразу после инаугурации избранного президента США Джо Байдена власти России предложили новой американской администрации "обнулить" дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном, который начался еще при Бараке Обаме.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в Белом доме  отвергли предложение Москвы, сообщает РИА "Новости".

Ранее МИД России вручил заместителю посла США в Москве ноту, в которой десять сотрудников американского диппредставительства объявляются персонами нон грата и высылаются из страны. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

Лавров: Россия готова принять новые меры в отношении США

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Лавров заявил, что американские власти отвергли предложение "обнулить" дипломатический конфликт

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Теги: Лавров, американские власти, дипломатия



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