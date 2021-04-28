Навальный подал в суд на следственный изолятор "Матросская тишина"

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск на администрацию следственного изолятора "Матросская тишина", в котором его содержали до исправительной колонии. Суть иска остается неизвестна.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, политик намерен оспорить решение о присвоении ему статуса склонного к побегу.

Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию Навального по делу "Ив Роше". Нижестоящая инстанция заменила ему условный срок на реальный. Навальный должен был бы провести в заключении 3,5 года, но с учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима только 2,5 года.