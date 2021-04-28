Президент Украины выступил за новый формат по Донбассу

Чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, к диалогу могут быть привлечены и другие страны, кроме "нормандской четверки".

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, по словам которого, новый формат будет действовать одновременно с "нормандским". "Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками", - сказал глава государства.

Таким образом Зеленский хочет помочь Украине "в прекращении войны", пишет "Коммерсант".

Зеленский считает, что в скором времени состоится его встреча с Владимиром Путиным. Хотя чиновники из администрации украинского президента настаивают на переговорах на Донбассе, сам он заявляет, что готов к разговору в любом месте.