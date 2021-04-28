Новак спрогнозировал стоимость нефти до конца года

В условиях текущего спроса стоимость нефти сохранится до конца года в пределах $62-66 за баррель

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, в настоящее время на рынке наблюдается "относительно стабильная" ситуация. "Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года",— сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Тем временем, страны ОПЕК+ решили не менять апрельские договоренности о постепенном наращивании добычи нефти. Согласно этим планам, добыча ОПЕК+ вырастет на 350 тыс. баррелей в сутки в мае и июне и около 440 тыс. б/c в июле.

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