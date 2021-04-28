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Ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд прекратил дело в отношении "обойного вора", которого застрелили росгвардейцы

В среду в Свердловском областном суде было оглашено постановление по итогам рассмотрения дела в отношении Владимира Таушанкова.
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Мужчина был убит в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по улице Рассветной в Екатеринбурге. Сотрудники СОБР Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании Таушанкова, который якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. руб.

Позже силовики скрыли имена росгвардейцев, причастных к его гибели. А экспертиза показала, что Владимир Таушанков был невменяем.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня суд установил, что Таушанков в момент совершения кражи действительно находился в невменяемом состоянии. Имена силовиков, которые открыли по нему огонь, снова озвучены не были. Родственники Таушанкова просили прекратить дело в отношении него в связи с его смертью. При этом никто из них лично на заседание не пришел. С позицией родственников была не согласна прокуратура.

Однако в итоге суд постановил прекратить дело.

Похищенные обои вернут владельцу, а нож, которым был вооружен мужчина, суд постановил вернуть его отцу.

Ранее адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи погибшего, рассказал, что в деле якобы содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Позже в Свердловском областном суде объяснили присвоении грифа "совершенно секретно" данному уголовному делу.

Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

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Суд прекратил дело в отношении "обойного вора", которого застрелили росгвардейцы

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Теги: Таушанков, дело, облсуд



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