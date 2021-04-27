27 Апреля 2021
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Экономика
Дмитрий Мазепин (2016) | Фото: news-vendor.com

Мазепин может лично возглавить "Уралхим"

Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин может лично возглавить компанию. Сегодня кресло руководителя покинул Александр Прыгунков, занявший пост гендиректора только в декабре 2020 года.

Временно исполнять обязанности CEO будет бывший глава компании Сергей Момцемлидзе, но уже в скором времени эту должность может занять Мазепин, передает Интерфакс.

В "Уралхиме" от комментариев отказались.

В декабре прошлого года Мазепин решил сменить руководство подконтрольных ему "Уралхима" и "Уралкалия". Новым главой "Уралхима" стал Прыгунков, бывший первый вице-президент девелоперской группы "ПИК". "Уралкалий" возглавил технический директор компании Виталий Лаук.

В отрасли говорили, что Прыгунков будет руководить обоими активами Мазепина в должности главы управляющей компании. От идеи объединения "Уралхима" и "Уралкалия" в одно юрлицо, которая обсуждалась несколько лет, бизнесмен отказался.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минудобрений, создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. Выручка компании в 2020 году составила 82,8 млрд рублей, чистый убыток - 45,9 млрд рублей. Общий долг "Уралхима" по итогам 2020 года достиг 493,9 млрд рублей.

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Мазепин может лично возглавить "Уралхим"

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Теги: дмитрий мазепин, уралхим



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