27 Апреля 2021
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встреча ОПЕК, Новак (2018) | Фото: minenergo.gov.ru

Страны ОПЕК+ решили продолжать наращивать добычу нефти

Страны ОПЕК+ решили не менять апрельские договоренности о постепенном наращивании добычи нефти. Согласно этим планам, добыча ОПЕК+ вырастет на 350 тыс. баррелей в сутки в мае и июне и около 440 тыс. б/c в июле. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ситуацию на рынке позитивной и выразил надежду, что цена на нефть будет держаться на уровне более $60 за баррель до конца года.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) по сделке ОПЕК+ подтвердил договоренности, принятые на предыдущей встрече стран-участниц сделки по ограничению добычи нефти. В прошлый раз ОПЕК+ принимал решение 1 апреля: согласно договоренностям, производство будет увеличено по 350 тыс. б/с в мае и июне, и на около 440 тыс. б/c — в июле. Также Саудовская Аравия должна за три месяца постепенно вернуть в рынок около 1 млн б/с, которые она решила добровольно сократить в начале года. Таким образом, совокупно в мае-июле ОПЕК+ должна будет нарастить добычу на 2 млн б/с.

Вице-премьер Александр Новак хоть и назвал ситуацию с восстановлением спроса "позитивной", но отметил, что "в некоторых странах идет увеличение распространения коронавирусной инфекции, числа заболевших — например, в Индии, Латинской Америке". "Это вызывает определенные опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса, поэтому было решено не менять те цифры, которые были спланированы по добыче странами ОПЕК+ месяц назад",— пояснил чиновник решение сохранить договоренности.

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Страны ОПЕК+ решили продолжать наращивать добычу нефти

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