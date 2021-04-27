В МИД России вызвали послов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

В российский МИД вызваны послы государств Прибалтики, а также глава диппредставительства Словакии.

23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворяют по одному человеку, Литва - двух). 22 апреля решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов приняла Словакия. Власти четырех государств сообщили, что эти меры приняты в знак солидарности с Чехией, которая приписывает Москве причастность ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

17 апреля страна заявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, назвав их "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". МИД РФ выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, передает ТАСС.