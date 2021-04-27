Лидер "Ногу свело!": Надеемся, корпоративы не дадут умереть с голоду

В Екатеринбурге организаторы празднования Дня Победы решили отменить выступление "Ногу свело!". Произошло это после поддержки лидером группы оппозиционера Алексея Навального. В отношении которого, к слову, совсем недавно рассматривалось дело об оскорблении ветерана. В администрации Екатеринбурга заявили, что решение не связано с политикой. Между тем отмены концертов начались и в других городах. Журналист Накануне.RU спросил у Макса Покровского, что он думает об этом.

- Максим, как вы можете прокомментировать внезапную отмену вашего выступления?

- На концерте 9 мая мы бы представили сдержанную программу. Мы бы не толкали никаких политических вещей со сцены. И, в общем-то, там скорее всего звучали бы все песни, которые народ уже странно воспринимает как патриотические. Допустим, песню "Идём на восток!". У нас таких песен немного, но они есть. Или песня "Последний герой". То, что случилось, - это цинизм! Я хотел бы посмотреть этим людям в глаза и чтобы они мне тоже посмотрели. Кстати, в опале мы себя чувствуем вполне комфортно. Это вовсе не означает, что мы специально нарывались на неприятности. Мы не могли молчать и не комментировать ситуацию с Алексеем Навальным.

- Что вы думаете о том, что Навального осудили?

- Что касается Навального, я не боюсь сказать, что я во всех своих заявлениях ратовал за то, чтобы человеку дали спокойно жить и дали ему врачей и чтобы с ним происходили обычные человеческие вещи.

- Чем вы займетесь в такой сложной ситуации? Тур по Сибири тоже отменен…

- Наша группа всегда была востребована на корпоративах и частных концертах. Разумеется, такие концерты являются для нас, с одной стороны, заработком. С другой стороны, они являются не менее важным, так как мы можем одинаково ярко выступать для разных людей и с максимальной самоотдачей, потому что мы очень уважаем разную публику. Мы рассчитываем, что корпоративы не дадут нам умереть с голоду. Кстати, в своих постах я постоянно говорю людям, что я не занимаюсь политикой. И это вовсе не потому, что я боюсь и хочу свою участь как-то улучшить. Но все-таки быть близко к политике или нет - это гражданское чувство каждого человека.

- Какие новые работы у вас на подходе?

- На сложившуюся ситуацию мы отвечаем завтрашним релизом видеоклипа "Крылья". Хочу сразу заметить, что видеоклип это творческий продукт и пусть наш уважаемый зритель не думает, что печальная концовка видео – клипа "Крылья" отражает наше настроение. Нет, ни в коем случае. Мы не думаем ни о каком печальном конце. Мы очень активные и боевые! У нас на подходе следующий сингл под названием "Последний день в раю".