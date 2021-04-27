"Абызова принесли на носилках, рядом человек в химзащите". Адвокат рассказал о состоянии бывшего чиновника

На сегодняшнее заседание суда бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова принесли на носилках, рассказал его адвокат Юлий Тай. Заседание проходило по видеосвязи.

По словам защитника, он видел на мониторе, что бывшего чиновника принесли на носилках, усадили за стол, на котором он затем оставался в полулежачем положении. "Очевидно, он находился в полуобморочном состоянии", - считает Тай. Адвокат также заявил, что рядом с его подзащитным находился человек, облаченный в полный костюм химзащиты.

Представитель Генпрокуратуры, участвовавший в заседании, заявил, что температура у бывшего министра сегодня 36.6. "Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям",— сказал он в суде.

Адвокатам удалось перенести заседание на 13 мая, передает Коммерсант.

У Абызова диагностирован коронавирус, он госпитализирован в медсанчасть сизо с пневмонией. По данным адвокатов, Абызов просил, но не получил прививку от COVID-19.

Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ). Он находится под арестом с марта 2019 года. В октябре 2020 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-чиновника рекордных 32,5 млрд руб. Защита намерена обжаловать это решение.