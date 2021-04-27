"Почему курганцы должны жить хуже?" Хуснуллин предложил объединить Тюменскую область и Зауралье

Зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что Курганскую область можно объединить с Тюменской. Такое неожиданное заявление чиновник высказал на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

"Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить с Хабаровским краем, и пусть губернатор им занимается. Или Курган. Ну почему курганцы должны жить хуже тюменцев? А живут они в 190 километрах друг от друга. У одних есть нефтяные доходы, у других – нет. Это что, жители другой страны? Я вообще считаю, что принцип территориально-административного деления – неправильный. Я считаю, что нам не надо такое количество регионов", - заявил Хуснуллин.

"Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", - отметил он.

"Думаю, что после сентябрьских выборов мы к этой теме вернемся", - сделал прогноз замглавы правительства.