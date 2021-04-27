Намеренно затягивает процесс: Леонид Волков попросил перенести суд с Пригожиным

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков намеренно пытается затянуть судебный процесс по иску предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщили представители бизнесмена через пресс-службу компании «Конкорд».

По словам юристов Пригожина, на сегодняшнем заседании Савеловского районного суда адвокат Волкова ходатайствовал об изменении места рассмотрения дела и передаче его в судебную инстанцию по месту прописки ответчика. Суд удовлетворил прошение Волкова и следующее заседание состоится уже на базе Пролетарского районного суда Твери.

«Отметим, перенос дела — абсолютно стандартная практика. Вероятно, Леонид Волков полагает, что данные действия помогут ему затянуть судебный процесс», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Представители Евгения Пригожина уверены, что перенос иска бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации в другой суд не повлияют на справедливость вердикта и признание оскорбительными публикаций, которые сделаны от лица Леонида Волкова в Сети.

Адвокаты бизнесмена отметили, что целью Пригожина является призвание нарушителей закона к ответственности, а не преследование по политическим мотивам.