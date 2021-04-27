27 Апреля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
оптическая трубка, эндоскопия (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Мутные политические технологии?: артемовских единороссов обвинили в пиаре на лжи в преддверие выборов

В городе Артемовский Свердловской области местные единороссы, по некоторым данным, уже начали избирательную компанию в преддверие сентябрьских выборов в Законодательное Собрание. По имеющейся у нас информации для того, чтобы пройти в депутаты члены партии власти намерено лгут  будущим избирателям, сея панику о развале местного здравоохранения.  Тем не менее, как рассказал источник Накануне.RU в местной администрации члены партии власти во главе с мэром Константином Трофимовым пытаются просто использовать древний ход политтехнологов с так называемой "негативной повесткой", - ораторы обещают народу решить проблемы с той или иной сферой, когда на самом деле ее состояние в этом не нуждается.

Также,  как отметил  наш собеседник, мэр уральского города пытается , используя служебное положение, снять со своей должности главврача Артемовской центральной больницы Андрей Карташова.  Со слов осведомителей у чиновника личный конфликт с заведующим.

Открытие неврологического отделения артемовской больницы(2021)|Фото: Андрей Карташов

"Касаемо конфликта , то Трофимов понимая, что кандидаты слабые, которых он поведет на выборы в свою поддержку, отыгрывается на медицине, потому что он понимает наличие конфликта с Карташовым. Общественники, лояльные Трофимову, в частности Гвоздев, Тубатуллин, Юнусов и Юрьев очень активно устраивают различные мероприятия, на которых озвучивают недостоверные сведения. Например, что у главного врача Карташова, якобы, руки "по локоть в крови". Неоднократно они подавали заявки на проведение митинга за отставку главврача. Митинг должен был проходить против развала медицины и насчет того, что Карташов не справляется. Говорили, что людей не хватает в здравоохранении,  но по всей отчетности на территории округа штат полностью заполнен. Также в действительности у главврача много заслуг, в частности проведен полный капитальный ремонт детской поликлиники, создано инфекционное отделение, в котором находился межмуниципальный ковидный госпиталь и на сегодняшний день еще открылось неврологическое отделение .  Ранее болезни неврологии лечили в алапаевской больнице", - сказал источник.

Открытие неврологического отделения артемовской больницы(2021)|Фото: Андрей Карташов

По имеющейся информации, якобы, распространять недействительные факты о состоянии городского здравоохранения в своей кампании будут 9 единороссов.

Сам главврач больницы подтвердил наличие сложных отношений с местным мэром.

"Я предполагаю группа депутатов – единороссов перевирают, что происходит в здравоохранения и переворачивают информацию об этом вверх тормашками. Трофимов отвлекает внимание от реальных проблем и, по моему мнению, пытается свести счеты со мной", - отметил медик.

Между тем, мэр Артемовского назвал подобные обвинения провокациями и попытками очернить его имя. Более того, по словам градоначальника, главврач его резал и он выжил.

Открытие неврологического отделения артемовской больницы(2021)|Фото: Андрей Карташов

"Я сегодня только нахваливал Карташова министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову. Кстати, вот случай из моей личной жизни: именно Карташов мне делал три года назад операцию. Он вырезал мне аппендицит.  Я очень благодарен ему. Заступил недавно на должность и не исключаю того, что меня специально хотят очернить. Я недавно на должности, но действительно переживаю за город", - оправдался Трофимов.

Между тем, имеющиеся негативные сведения, не единственные о мэре Артемовского .

Ранее наше СМИ писало о том, как господина Трофимова обвиняли в краже металлолома  с муниципальных объектов. Следователи тогда проводили проверки. Недавно же в мэрии Артемовского была открыта  выставка снимков к годовщине Великой Отечественной войны. На экспозиции оказался снимок солдат в нацистской форме.

Также отметим, что полгода назад жители Артемовского действительно жаловались на проблемы здравоохранения в городе.

За отставку главврача местной ЦРБ было собрано более 1,7 тысяч подписей. Однако, сейчас многие проблемы в местных больницах уже решены.

 

 

 

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Мутные политические технологии?: артемовских единороссов обвинили в пиаре на лжи в преддверие выборов

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Теги: Константин Трофимов, Артемовский, выборы, конфликт, "Единая Россия"



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