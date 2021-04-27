Глава Екатеринбурга принял участие в общегородском субботнике

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к общегородскому субботнику, который состоялся 27 апреля. Традиционно, работники администрации занимались уборкой Дендропарка на 8 Марта и Первомайской. В этом году, помимо добровольцев, к субботнику также присоединились две крупные коммерческие организации города.

"Это не только один день, это целый месячник чистоты. Мы будем делать все, для того, чтобы город становился комфортнее, интереснее для жизни и действительно мы подтверждали статус лучшего для жизни города в нашей стране", – заявил градоначальник.

Всего в субботнике в этом году задействовано 346 территорий, среди которых сквер на Опалихинской, Площадь Обороны, набережная реки Исеть, парк им. Архипова, сквер им. Орджоникидзе, парк Южный и береговая зона Нижне-Исетского пруда.

Напомним, что изначально субботник должен был пройти завтра, 24 апреля. Однако накануне в мэрии заявили, что он не состоится из-за непогоды. Сейчас в Екатеринбурге продолжается месячник чистоты, объявленный Орловым в конце марта.