27 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Высадка деревьев в парке Павлика Морозова, Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга принял участие в общегородском субботнике

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к общегородскому субботнику, который состоялся 27 апреля. Традиционно, работники администрации занимались уборкой Дендропарка на 8 Марта и Первомайской. В этом году, помимо добровольцев, к субботнику также присоединились две крупные коммерческие организации города.

субботник(2016)|Фото:Накануне.RUВысадка деревьев в парке Павлика Морозова(2021)|Фото: Накануне.RU

"Это не только один день, это целый месячник чистоты. Мы будем делать все, для того, чтобы город становился комфортнее, интереснее для жизни и действительно мы подтверждали статус лучшего для жизни города в нашей стране", – заявил градоначальник.

Высадка деревьев в парке Павлика Морозова, Алексей Орлов(2021)|Фото: Накануне.RU

Всего в субботнике в этом году задействовано 346 территорий, среди которых сквер на Опалихинской, Площадь Обороны, набережная реки Исеть, парк им. Архипова, сквер им. Орджоникидзе, парк Южный и береговая зона Нижне-Исетского пруда.

субботник(2016)|Фото:Накануне.RUульяновск, субботник(2012)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что изначально субботник должен был пройти завтра, 24 апреля. Однако накануне в мэрии заявили, что он не состоится из-за непогоды. Сейчас в Екатеринбурге продолжается месячник чистоты, объявленный Орловым в конце марта.

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Глава Екатеринбурга принял участие в общегородском субботнике

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Теги: Екатеринбург, субботник, Орлов



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