27 Апреля 2021
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Экономика В России
Андрей Исаев (2012) | Фото: Единая Россия

В "Единой России" предложили ввести страхование от безработицы

Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил ввести страхование от безработицы. Соответствующие поправки, по его мнению, можно внести в закон о занятости.

"Необходимы очень существенные и качественные изменения. С нашей точки зрения, нужно вводить страхование от безработицы, которое существует во всех странах мира", — отметил депутат в ходе встречи с жителями во время рабочей поездки в Удмуртии.

По словам Исаева, данные изменения важно внести так, чтобы не обременять работодателей. Так, в настоящее время работодатель обязан предупредить работника о сокращении за два месяца и выплатить выходное пособие. Предложение предусмотрит выплаты со стороны службы занятости, работодателей же обяжут вносить страховые взносы, передает газета "Известия".

Как подчеркнул Исаев, многие организации с нестабильным положением требуют у работников увольнения по собственному желанию, лишая положенных при сокращении прав.

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В "Единой России" предложили ввести страхование от безработицы

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Теги: андрей исаев, страхование, безработица, андрей исаев



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