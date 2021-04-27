Виктор Рашников продал 3% акций ММК

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников продал Goldman Sachs International 3% акций комбината.

"Минта Холдинг Лимитед", конечным бенефициаром которой является г-н В. Рашников, продала 335 229 900 выпущенных обыкновенных акций компании, составляющих 3% ее уставного капитала. Размещаемые акции проданы Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам", — сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

После продажи доля "Минты" в акционерном капитале ММК составляет 81,26%. В свободном обращении теперь будет 18,74% акций компании.

Напомним, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников занимает 15 строчку в рейтинге Forbes.