В Екатеринбурге стартовала акция "Сады памяти" в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге стартовала международная акция "Сады Памяти", посвященная героям Великой Отечественной войны. Напомним, что каждое высаженное дерево символизирует одну жизни солдата, до последнего вздоха защищавшего родину и своих близких.

В этом году Русская медная компания стала генеральным партнером акции "Сады памяти". По словам директора благотворительного фонда РМК Татьяны Баланчук, деревья будут высажены в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, Хабаровском крае и даже в Казахстане. Всего в России планируется высадить 27 млн деревьев.

"Я тоже решила присоединиться к этой акции не только как сотрудник компании, но и как волонтер. И мне кажется, что одно из деревьев может быть посажено в честь моего деда Василия Лемарова, который прошел всю войну и дошел до Берлина. Сейчас он уже умер. С большим удовольствием повешу табличку с его именем на дерево", - рассказала Баланчук.

К акции также присоединились волонтеры добровольческого движения "Сила Урала" с которым РМК сотрудничает уже не первый год. Более того, РМК объявило конкурс детских рисунков "Сад памяти глазами детей", финалист которого получит сертификат на поездку в Город-Герой Брест.

Сегодня в парке имени Павлика Морозова планируется посадить 28 деревьев. К волонтерам также присоединились глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Чиновники посадили две яблони, одной из которых дали имя деда градоначальника, капитана Александра Ивановича Орлова.

"У меня воевал мой дед. Закончил войну капитаном в Берлине, артиллерист, награжден четырьмя орденами Отечественной Войны – это не частый случай на самом деле: два ордена первой степени и два второй, Орденом Красной звезды. Горжусь дедом, к сожалению, давно его нет, но помнит и весь наш мужской род, особенно те, кто носят нашу фамилию – мы все берем с него пример", - заявил Орлов.

По его словам, такие красивые акции воспитывают в молодежи чувство патриотизма, прививают традиции и воскрешают память о людях, отдавших свои жизни для защиты светлого будущего.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса и режима самоизоляции, тысячи жителей городов и поселков Свердловской области засадили 30 га территории Урала "Садами памяти". Всего было задействовано 55 площадок лесничества, городов, деревень и поселков Урала. На лесной территории свердловчане посадили хвойные деревья, а новые скверы и аллеи "Садов памяти" в местах поселения образовались благодаря липам, сирени, рябинам, кедрам и лиственницам.