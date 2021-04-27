Власти Перми сделают бесплатной парковку в центре на время длинных майских выходных

В Перми с 1 по 10 мая парковка в центре города будет бесплатной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации, дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. К этим дням также присоединяются традиционные майские праздники. Таким образом, парковки в центре Перми с 1 по 10 мая будут бесплатными", - говорится в сообщении.

В пермской дирекции дорожного движения сообщили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни – все абонементы будут продлены на четыре дня.