"Совпадает видение происходящего". Елена Шувалова - о причинах сотрудничества с РПСС

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московский список РПСС на выборах в Госдуму. Елена Шувалова состояла в КПРФ с 1993 года, однако недавно была исключена из партии. Свой выбор альтернативы из множества партий левой направленности она объяснила тем, что считает РПСС серьёзной организацией.

"Я присмотрелась, послушала. Выбор строится в комплексе - общие взгляды, общее дело, люди, с которыми, мне кажется, конструктивно можно работать. Главное, что совпадает видение происходящего, именно по свободе и справедливости. Ситуация в стране критическая и выход из этого нужно искать именно на пути социальной справедливости, то есть социализма, когда человек труда должен стать хозяином, а не тот, у кого больше счёт на кипрских офшорах. И я вижу, что у РПСС это не пустые слова", - рассказала она в беседе с Накануне.RU.

Стоит отметить, что одним из поводов для исключения Шуваловой из КПРФ стала попытка депутата пригласить на круглый стол в МГД оппозиционного блогера Алексея Навального. А информагентство Infox напоминает, что буквально вчера прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабы Навального", попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (внесен в список иностранных агентов) и Фонда защиты прав граждан (внесен в список иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Интересно, что РПСС, которую некоторые называют "проектом АП", этот момент совершенно не смущает.