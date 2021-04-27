На Ставрополье будет 11 выходных: губернатор объявил нерабочим день поминовения усопших

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил, что у жителей региона будет не 10, а 11 выходных: с 1 по 11 мая.

"Дорогие земляки! Получаю вопросы, выходной или нет на Радоницу в этом году. Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница – день поминовения усопших – должна быть выходным днём. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим", - написал в Instagram Владимиров.

Радоница – день поминовения усопших в православии, назначается на вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.