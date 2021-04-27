27 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
Сгоревший дом, посёлок Утёс (2021) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье арестована мать погибших в огне детей

Чусовской городской суд арестовал мать погибших в посёлке Утёс детей, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Она арестована на два месяца со дня задержания (24 апреля).

Напомним, по данным следствия, 23 апреля четверо маленьких жителей посёлка (трёхлетние брат и сестра, а также пяти- и шестилетние дети) находились в частном жилом доме без присмотра взрослых. Случился пожар, спастись дети не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По подозрению в совершенном преступлении задержана 33-летня мать погибших.

Сгоревший дом, посёлок Утёс(2021)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сгоревший дом, посёлок Утёс(2021)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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В Прикамье арестована мать погибших в огне детей

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Теги: посёлок Утёс, пожар, смерть, дети



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