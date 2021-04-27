"А нас-то за що": журналиста "Комсомолки" тоже вызвали в полицию из-за освещения акций 21 апреля

Одного из корреспондентов газеты "Комсомольская правда" сегодня тоже вызвали в полицию – вслед за журналистами "Эха Москвы" и "Дождя".

Военкор "Комсомолки" Александр Коц написал в своем Telegram-канале: "Прикольно, сегодня утром к нашему журналисту, с которым мы работали на несогласованной акции, пришли участковые и увезли в отдел. Корректно, без жести. Видимо, попал куда-то на камеры, и его вычислили.

В отделе очень удивились, что он журналист, взяли объяснения, редакционное задание и прочие, подтверждающие профдеятельность бумажки и отпустили с Богом.

Как говорится, а нас-то за що

Но это, конечно, в первую очередь история о технологиях. Будущее уже здесь".

Примечательно, что у журналистов силовики требуют предъявления документов и редакционного задания "задним числом" – в законе нет требования о сохранении этого документа на протяжении какого-либо времени, оно просто должно быть у журналиста при себе во время работы. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание не на акции, а спустя несколько дней, заявил РИА Новости, что впервые слышит о том, что редзадание просят у кого-то постфактум.