ФАС оштрафовала Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Apple на $12 млн (более 906 млн руб.) за нарушение монопольного законодательства. Эту сумму компания должна выплатить за злоупотребление доминирующим положением, говорится в сообщении на сайте ФАС РФ.

В августе 2020 года ФАС рассматривала дело в отношении Apple, возбужденное по жалобе "Лаборатории Касперского.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля", - говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольщики считают, что у Apple есть "неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках".

ФАС предписала Apple удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

"Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала", - добавили в ФАС.

Сейчас исполнение предписания приостановлено – компания обжалует его в суде.