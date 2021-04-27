Бюджет Челябинска пополнился на 780 млн рублей. Деньги направят на метро и реконструкцию моста

Бюджет Челябинска пополнился на 779,5 млн рублей. Деньги направят на реконструкцию Ленинградского моста, обновление подвижного состава общественного транспорта и содержание метро. Соответствующие изменения одобрили депутаты Челябинской гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Средства поступили из областного бюджета.

Из них 390 млн руб. выделены на реконструкцию Ленинградского моста, 230 млн руб. на строительство и обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена. Также направлены деньги на ремонт фасада и входной группы детской библиотеки № 6, на благоустройство дворовой территории и сквера, а также на покупку спортивной формы для дворовой хоккейной команды "Сокол".

73 млн руб. пойдет на обновление или капитальный ремонт подвижного состава пассажирского общественного транспорта.