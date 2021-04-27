27 Апреля 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото

Российским школам лишь рекомендовано не работать 4-7 мая, никаких приказов Минпросвещения нет

Российским школам рекомендовано не работать 4-7 мая – в выходные дни между майскими праздниками, заявил сегодня журналистам глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Рекомендуем школам не работать, учреждениям дополнительного образования", - заявил министр. Впрочем, это пожелание по-прежнему остается рекомендацией, решение отдано на откуп руководству образовательных учреждений. Министр добавил, что в детских садах должны быть организованы дежурные группы.

Ранее стало известно, что лишь четверть российских работодателей собирается предоставить дополнительные выходные своим работникам.

Что касается школ, то изначально Минпросвещения "спускало" в регионы распоряжение выстроить график в зависимости от выполнения учебного плана и календарного учебного графика, предлагалось принимать решение о переходе на дистанционку в случае необходимости. Учитывая, сколько учащиеся пропустили из-за многочисленных "вынужденных каникул" за последние полтора года, возникают сомнения в том, что в каких-то школах программа пройдена с опережением графика и можно спокойно отпустить детей по домам.

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Российским школам лишь рекомендовано не работать 4-7 мая, никаких приказов Минпросвещения нет

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Теги: минпросвещения, школы, длинные выходные, майские праздники



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