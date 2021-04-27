Тюменка из мести сожителю перерезала горло собаке

31-летнюю жительницу Тюмени будут судить за жестокое убийство собаки, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

По данным следствия, днём 7 марта пьяная злоумышленница поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке. Находясь в подъезде дома № 60 по Харьковской, она перерезала собаке горло. Очевидцы связались с волонтёрами, собаку доставили в клинику, но спасти его не удалось. Обвиняемая признала вину.

Расследование шло по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшем его гибели". Обвиняемой грозит до трёх лет колонии.