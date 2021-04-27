Стало известно, какие ограничения наложил суд на ФБК* и ФЗПГ

Стало известно, какие ограничения суд наложил на ФБК* (*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией – внесен в реестр НКО-иноагентов) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) по ходатайству прокуратуры Москвы.

Выдержку из определения суда опубликовал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Организациям-фигурантам нельзя во время процесса "пользоваться СМИ, а также размещать информацию в интернете", "организовывать митинги, шествия, акции, пикеты, собрания и другие публичные мероприятия", "принимать участие в выборах", а также "использовать банковские счета (за исключением уплаты налогов, штрафов и т.д.".

В сообщении пресс-службы Мосгорсуда говорилось, что "судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК* и ФЗПГ". "Сам перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации", - сообщили в МГС.

Напомним, прокуратура Москвы хочет добиться признания ФБК*, ФЗПГ и "Штабов Навального" экстремистскими организациями и запретить их деятельность в России.