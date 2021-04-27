27 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
оптическая трубка, эндоскопия (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины приобрел оборудование для Сысертской центральной районной больницы

Сразу несколько отделений Сысертской центральной районной больницы получат новое оборудование, которое приобретено в рамках реализации гуманитарной программы учредителями Фонда святой Екатерины. Общий объем затрат составил около 1,3 млн рублей. Поставка оборудования запланирована в мае, об этом сообщили в фонде.

Для нужд гинекологического отделения Сысертской ЦРБ закуплено оборудование для манипуляций при эндоскопических операциях — специальные оптические трубки помогут улучшить качество диагностики заболеваний женской репродуктивной системы на ранних стадиях.

"Благодаря поддержке Фонда святой Екатерины мы сможем возобновить эндоскопические операции для выявления патологий мочевого пузыря и полости матки, — рассказывает главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. — Несколько месяцев назад в нашей больнице вышла из строя оптическая трубка для цистоскопии и гистероскопии, поэтому подарок благотворителей очень важен и актуален".

оптическая трубка, эндоскопия(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Кроме того, новое оборудование появится в хирургическом отделении стационара, в реанимации и во взрослой поликлинике, куда были закуплены четыре электрокардиографа, два дефибриллятора для проведения реанимационных действий и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. На эту программу выделено уже около 1,7 млрд руб.

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Фонд святой Екатерины приобрел оборудование для Сысертской центральной районной больницы

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Теги: Фонд святой Екатерины, больница



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