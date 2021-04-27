Главу штаба Навального в Екатеринбурге оставили под арестом за апрельскую акцию

Во вторник Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов главы штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько и правозащитника Сергея Зыкова.

Напомним, ранее Верх-Исетский районный суд признал Гресько виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Причиной стала акция, которая прошла 21 апреля в уральской столице. Ему было назначено 29 суток административного ареста.

Что касается Зыкова, то его обвинили в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Правозащитника арестовали на девять суток.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Зыкова и Гресько обжаловали аресты своих подзащитных. Однако облсуд, рассмотрев апелляционные жалобы, оставил их без удовлетворения.

Напомним, Сергей Зыков был задержан на протестной акции в Екатеринбурге 21 апреля. Это вызвало возмущение уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая посчитала, что силовики обошлись с ним слишком жестко.