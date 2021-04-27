27 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинска взяли на баланс коммунальные сети поселка Шагол

Депутаты Челябинской гордумы приняли на баланс города несколько объектов коммунальной инфраструктуры и земельный участок в поселке Шагол от Министерства обороны РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Пока коммунальные сети находились в собственности Минобороны РФ, город не мог направить средства на их ремонт. При этом в поселке регулярно происходят аварийные отключения подачи коммунальных ресурсов на длительные сроки. Жители поселка оказались на грани коммунального коллапса.

На земельном участке планируется строительство современной котельной, которая сможет обеспечить поселок Шагол теплом. Для строительства уже найден инвестор.

Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, коммунальные сети находятся в очень изношенном состоянии. Теперь город сможет направить средства на их ремонт.

"Сейчас будем готовить сети к отопительному сезону и включать в соответствующую программу наравне с другими сетями", - подчеркнула она.

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Власти Челябинска взяли на баланс коммунальные сети поселка Шагол

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Теги: Шагол, коммунальные сети, депутаты, Минобороны,



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