Проект пермского наземного метро планируют реализовать до 2030 года

27 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Наземное метро, Пермь (2021) | Фото: Пермская пригородная компания

Проект пермского наземного метро планируют реализовать до 2030 года

Проект наземного метро планируется реализовать в Перми до 2030 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Проект метро включает в себя более 30 станций. По маршруту планируется запустить "Ласточку". Над проектом краевые власти работают совместно с РЖД.

Ранее сообщалось, что запуск транспортного кольца наземного метро состоится в 2023 г.

Это первый этап проекта РЖД и краевых властей. В задачах - транспортное кольцо по модели Москвы. В дальнейшем, в проект будут включены развитие пригородов и отдаленных районов Перми, в том числе строительство железнодорожного моста через Каму. Строительство начнется в 2022 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проект пермского наземного метро планируют реализовать до 2030 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наземное метро, транспортное кольцо, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2021 21:03 Мск В Перми запуск транспортного кольца наземного метро состоится в 2023 году
Ранее 17.02.2021 15:56 Мск В Перми презентовали возможную карту "наземного метро"
Ранее 10.02.2021 11:45 Мск ""Ласточку" хотят все, а "наземное метро" – только Пермь". Как краевые власти будут развивать в регионе транспорт
Ранее 06.11.2020 09:40 Мск "Ласточка" будет "летать" из Перми в Краснокамск по другому расписанию
Ранее 29.09.2020 12:50 Мск Озвучены данные пассажиропотока "наземного метро" – "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск
Ранее 21.09.2020 13:50 Мск На пути "полёта" "Ласточек" из Перми в Краснокамск появится новая остановка
Ранее 09.09.2020 09:10 Мск За первую неделю "полётов" "Ласточек" из Перми в Краснокамск ими воспользовались 15 тысяч пассажиров
Ранее 01.09.2020 10:13 Мск РЖД и Махонин запустили "Ласточку" по направлению Краснокамск - Пермь-2
Ранее 19.08.2020 10:00 Мск Опубликован график курсирования "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск
Ранее 31.07.2020 11:35 Мск Первую неделю "Ласточка" будет возить пассажиров по маршруту Пермь – Краснокамск бесплатно
Ранее 23.07.2020 10:56 Мск В Перми общественники усомнились в эффективности наземного метро
Ранее 23.07.2020 04:09 Мск Махонин: В Перми будет создано скоростное наземное метро
Ранее 16.04.2020 12:50 Мск Из Перми в Краснокамск "полетят" "Ласточки"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети