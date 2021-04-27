Проект пермского наземного метро планируют реализовать до 2030 года

Проект наземного метро планируется реализовать в Перми до 2030 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Проект метро включает в себя более 30 станций. По маршруту планируется запустить "Ласточку". Над проектом краевые власти работают совместно с РЖД.

Ранее сообщалось, что запуск транспортного кольца наземного метро состоится в 2023 г.

Это первый этап проекта РЖД и краевых властей. В задачах - транспортное кольцо по модели Москвы. В дальнейшем, в проект будут включены развитие пригородов и отдаленных районов Перми, в том числе строительство железнодорожного моста через Каму. Строительство начнется в 2022 г.