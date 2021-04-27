В Тюменской области "лесной" общественный совет изучил обеспечение сырьём лесоперерабатывающих предприятий

В селе Исетское состоялось выездное совещание общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области. В заседании приняли участие председатель совета, руководитель проектов компаний "Лесные технологии" Андрей Мединцев, заместитель председателя совета, генеральный директор "Арго-лес" Юрий Жбанов, член совета, руководитель компании "ТехноМодель" Марат Шакуров, секретарь совета, заместитель директора ГКУ ТО "Тюменьлес" Виктория Горшкова, сообщили Накануне.RUв департаменте лесного комплекса региона.

На заседании обсудили проблемы обеспечения сырьём лесоперерабатывающих предприятий Тюменской области. С презентацией выступил начальник отдела развития лесной инфраструктуры и развития лесопромышленного комплекса департамента Павел Мартюченко. Речь шла о пожароопасной ситуации в лесах. Работы по подготовке к пожароопасному сезону 2021 г. организованы в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Однако из-за сухой и ветреной погоды складывается напряженная обстановка. В области принимают все меры по стабилизации лесопожарной обстановки. Проводится наземное и авиационное патрулирование лесов, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Ситуация по обеспечению пожарной безопасности на территории области находится под постоянным контролем.

Члены общественного совета обсудили исполнение регионального проекта "Сохранение лесов", который департамент реализует с 2019 г. в рамках национального проекта "Экология", и планы по его реализации на год нынешний. Также разговор шёл об обеспечении лесного комплекса области районированным посадочным материалом для успешного воспроизводства лесов. "ТехноМодель", на территории которого проводилось очередное заседание общественного совета, является пока единственным в области реализуемым приоритетным инвестиционным проектом в области освоения лесов.