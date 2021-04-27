27 Апреля 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Не впадайте в ту ситуацию, которая была в 90-е": Путин напутствовал депутатов перед выборами

Президент России Владимир Путин сегодня в честь Дня парламентаризма выступил в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, обратившись к Совету законодателей. Он напутствовал народных избранников перед стартующим избирательным циклом и призвал не впадать в популизм: "Прошу избегать пустословия и дешевого популизма. В практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем практику прошлых лет и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя! Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей! Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Обещать невозможное - порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны".

"Конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. Обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е. Будьте ответственными, честными", - заявил президент.

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"Не впадайте в ту ситуацию, которая была в 90-е": Путин напутствовал депутатов перед выборами

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Теги: владимир путин, популизм, выборы в госдуму, политика



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