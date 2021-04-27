"Добиться реальной помощи людям". СКР возбуждает уголовное дело по факту банкротства завода в Новосибирске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту банкротства завода "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске. Руководству ведомства поручено добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела.

На такой шаг ведомство пошло после того как с запросом обратилась депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. В рамках процедуры банкротства сотрудников отравили в простой, части из них грозит сокращение. Имущество предприятия после заседания суда 19 мая может быть продано на торгах.

Напомним, когда в Новосибирске решался вопрос об установке памятника Иосифу Сталину, одной из наиболее вероятных площадок был Ефремовский сквер у проходной "Тяжстанкогидропресса". Однако этот вариант не был согласован мэрией и в итоге памятник воздвигли во дворе Новосибирского обкома КПРФ.