Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что предложили администрации Байдена начать диалог по стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что эта инициатива соотносится с заявлениями Владимира Путина в его послании Федеральному собранию.

"Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем", - цитирует ТАСС Рябкова.

В послании президента Федеральному собранию было несколько упоминаний сферы международных отношений, предложение диалога было по вопросу ограничения вооружений. "Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, – но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", - заявил президент.

Он отметил, что "у стран ядерной пятерки здесь особая ответственность". "Надеюсь, что инициатива о личной встрече глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована, и она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - добавил Путин.